Un’operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Sanluri ha portato, nella serata di ieri, all’arresto di un 51enne residente a Tuili, già noto alle Forze di Polizia e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel proprio comune.

L’uomo è stato individuato nel centro abitato di Sanluri da una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, impegnata in attività di controllo con il supporto dei colleghi delle Stazioni di Gesturi e Nuraminis. La sua presenza fuori dal territorio di residenza ha subito destato l’attenzione poiché anche in altre circostanze aveva violato alcune prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Accertati gli estremi della violazione, l’uomo è stato arrestato e riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al Giudice.