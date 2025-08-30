È una donna, K.M., rientrava dal lavoro: “Mi è venuto il panico e ho chiamato mio marito perché non riuscivo a fare niente, ero bloccata in macchina dallo spavento”.

Inizialmente ha pensato fosse caduto solo un ramo, solo dopo ha capito che, invece, era l’albero intero che si era spezzato all’improvviso.

“Io stavo rientrando da lavoro, andavo piano perché pioveva veramente tanto” – ha raccontato a Casteddu Online – “ho sentito un botto fortissimo sulla cappotta, e buio perché i rami mi hanno coperto il parabrezza davanti. A un certo punto, d’istinto ho accelerato e mi ha sradicato gli imperiali, ma al momento pensavo fosse solo un ramo, mi sono accostata più avanti sulla destra, e quando ha smesso il forte acquazzone sono scesa, e solo in quel momento mi sono resa conto dei danni alla macchina e che era crollato l’albero intero. Mi è venuto il panico e ho chiamato mio marito, perché non riuscivo a fare niente, ero bloccata in macchina dallo spavento, e quando è arrivato ci siamo avvicinati dalla polizia locale. Abbiamo sporto denuncia, hanno fatto le foto alla macchina, e più tardi una volta rimosso l’albero mi hanno chiamata per dirmi che avevano ritrovato, la sotto, il mio imperiale distrutto”.

La donna sta bene: “Non mi sono fatta nulla, solo tanto spavento. Al momento dell’accaduto pioveva veramente tanto, e in strada, per fortuna, non c’era nessuno, le persone sono accorse solo quando ha smesso di piovere e hanno visto l’albero sulla strada”.