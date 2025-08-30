Il fatto risale all’11 agosto scorso, quando un uomo, introdottosi tra gli scaffali e i reparti di vendita, aveva utilizzato un coltello per danneggiare vari prodotti alimentari, tra cui frutta, verdura e confezioni di carne, causando un danno complessivo di circa 160 euro. L’episodio era stato immediatamente segnalato dalla responsabile dell’attività presso la Stazione dei Carabinieri di Monserrato, che aveva raccolto la denuncia e dato avvio agli accertamenti, conclusi questa mattina.

Grazie all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare il presunto autore, un pensionato 74enne residente a Monserrato, il quale è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato.

Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno anche raccolto le dichiarazioni dell’uomo, che ha riferito di aver agito in preda alla rabbia e allo sconforto dopo che, alcuni giorni prima, resosi conto di aver acquistato una marca a lui non gradita di un prodotto alimentare, si era recato al punto vendita per chiederne la sostituzione. Alla risposta negativa ricevuta, l’uomo aveva maturato l’intento di danneggiare altri generi esposti sugli scaffali, dando così origine all’episodio contestato.