Guspini, gara di solidarietà per il gattino ferito nell’ esplosione di un appartamento, è stato trasportato in clinica. Ferito e sofferente, ora è stato affidato alle cure dei medici veterinari che si prenderanno cura del felino.

Anche un animale è rimasto vittima del rogo causato dall’esplosione di una bombola avvenuta oggi in via Guido Rossa, l’allarme è scattato intorno alle 16, quando i residenti dei palazzi vicini hanno notato una fiammata e udito un forte boato al sesto piano.

In casa si trovava una donna, padrona di casa, rimasta gravemente ustionata. Illesi il marito e i figli minori.

Anche per il gatto si sono subito prodigati in tanti per prestare i soccorsi necessari.