Si fa presto a dire “non dimenticheremo le periferie”. Siamo in via Flavio Gioia, cuore del quartiere Cep che riscopre un degrado da terzo mondo. Una immensa perdita idrica lunga oltre cento metri da due mesi, transenne piazzate da oltre un anno, marciapiedi distrutti e famiglie costrette a barricarsi dentro casa temendo il peggio. Infiltrazioni ovunque, nessuno interviene: come fosse la regola, una triste cartolina, lo spot dell’indifferenza centinaia di segnalazioni da parte dei residenti che scrivono a Casteddu Online e allargano le braccia: “Qui viviamo come disperati”.

Si fa presto a rendere luccicante via Roma lasciando altri cittadini per mesi letteralmente nella melma. Gli appelli al Comune e ad Abbanoa (che continua a non intervenire anche nella vergognosa voragine a Pirri nella traversa di via Dica di Genova, una voragine dove chiunque passi in scooter rischia la vita) si sprecano. Zero risposte. Della serie: così è la vita, siete nati sfortunati.