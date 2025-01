Autobus a Cagliari, come cambia il tempo: addio agli specchietti retrovisori. Diventa virale il post dell’autista cagliaritano Sergio Mallei: “E anche gli specchietti retrovisori ci lasciano!Fa un po’ uno strano effetto all’inizio ma ci si abitua Buona giornata gente!”. In realtà la decisione di eliminarli è molto più tecnologica di quanto sembrerebbe a prima vista: al loro posto all’interno le più moderne telecamere, che consentono una visione maggiore ai conducenti e quasi certamente a passeggeri e pedoni. Resta comunque un altro segno del tempo che passa e di come anche i mezzi di trasporto, seppur lentamente, si trasformano.