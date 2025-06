Al Bastione di Saint Remy al via le riprese di Masterchef Italia: giudici, cuochi e sfidanti ripresi dalle telecamere nella storica terrazza della città. Tanti i curiosi che non hanno rinunciato, nonostante il gran caldo, a dare una sbirciata attraverso il rigido protocollo di sicurezza, per una visione completa bisognerà aspettare la messa in onda della trasmissione. Un evento che ha richiamato l’attenzione di tanti che si sono dati appuntamento al bastione, blindato per l’occasione. Smartphone in mano pronto all’uso per immortalare i maestri che in cucina trasformano gli ingredienti a disposizione in ottimi preparati da gustare. Come già anticipato i giorni scorsi, i conduttori sono sbarcati nella città del sole per due giornate di riprese che andranno in onda la prossima stagione. Per l’occasione la giunta di Massimo Zedda aveva deliberato che la produzione Endemol Shine Italy S.p.A. ottenesse una riduzione del canone, nella misura del 95%, della tariffa ordinaria del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale per tutta la durata delle riprese della puntata della trasmissione televisiva Masterchef 15. Una vetrina non indifferente per la Cagliari grazie ai milioni di spettatori che seguono il programma televisivo.