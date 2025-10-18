Nel corso della mattinata di ieri, 17 ottobre, ad Alghero, i Carabinieri della Stazione di Fertilia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.

Durante un semplice controllo ai numerosi passeggeri in transito, i militari sono stati insospettiti da un uomo che, in possesso di un regolare titolo di viaggio, si trovava in fila per sottoporsi ai controlli di sicurezza. Dopo approfonditi accertamenti, hanno così scoperto che l’uomo stava per imbarcarsi a bordo di un volo per Roma nonostante fosse sottoposto dallo scorso agosto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per pregresse vicende giudiziarie.

L’uomo è stato tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.