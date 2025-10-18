A conclusione delle attività avviate nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Giba hanno denunciato due disoccupati, rispettivamente di 35 e 27 anni, residenti a Giba e Villaperuccio, entrambi già noti alle Forze di Polizia.

I due sono stati fermati dai militari lungo la Strada Statale 195 mentre viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo. Nel corso del controllo, il conducente ha mostrato chiari segni di alterazione psicofisica, motivo per cui i carabinieri hanno deciso di sottoporlo ai previsti accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. L’uomo, tuttavia, si è rifiutato di sottoporsi ai test, venendo pertanto denunciato ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada, con la conseguente confisca del veicolo e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Dagli ulteriori accertamenti è inoltre emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida, violazione che comporterà ulteriori sanzioni di natura penale e amministrativa.

L’atteggiamento dei due uomini e le segnalazioni sul loro passato hanno indotto i militari ad approfondire il controllo mediante una perquisizione personale e veicolare. Nella disponibilità del passeggero i carabinieri hanno rinvenuto vari strumenti da scasso, gadget tecnologici e attrezzatura edile di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Gli oggetti sono stati sequestrati e da lì sono partite le indagini che hanno consentito di accertare che si trattava della refurtiva asportata due giorni prima da un’abitazione di Villaperuccio. L’intero materiale è stato così recuperato e restituito al legittimo proprietario.