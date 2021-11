Ai domiciliari per maltrattamenti all’ex, va a cena fuori: arrestato 19enne a Is Mirrionis

E’ ai domiciliari ma va a cena fuori: è stato arrestato un 19enne di Is Mirrionis, sorpreso nel locale dove stava trascorrendo la serata. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di disfarsi e di nascondere una pistola priva di tappo rosso, risultata essere in un secondo momento una pistola scacciacani. Il ragazzo è stato accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti ed è emerso che era destinatario della misura cautelare arresti domiciliari per le minacce nei confronti della sua ex compagna, e che lo stesso aveva più volte violato nelle settimane precedenti. Inoltre, i poliziotti, durante la perquisizione nell’abitazione del 19enne, hanno rinvenuto due piante di marijuana coltivate per uso personale.

Questa mattina, l’udienza di convalida con rito direttissima