A Quartu impennata del Covid, 53 positivi: “Tutti negativi i cittadini vaccinati sottoposti al tampone”

Fosse per lui, l’obbligo vaccinale sarebbe già realtà. Graziano Milia, sindaco di Quartu, lo fa capire chiaramente nel diramare gli ultimi dati legati ai contagi del Covid in città: “53 positivi, nove nelle ultime ventiquattro ore”. Dati in aumento, “prepariamoci ad un’ulteriore crescita, speriamo che sia particolarmente contenuta”, auspica Milia. Continua ad operare l’hub vaccinale allestito nella palestra di via Beethoven e ieri tanti quartesi hanno scelto di sottoporsi al tampone nel centro screening realizzato nella palestra di via Nenni: “Una settantina di tamponi, tutti negativi, le persone erano vaccinate”, osserva il sindaco.

Un riscontro ufficiale che gli fornisce un assist per ricordare a tutti, ancora una volta, la sua posizione sul tema dei vaccini, già resa pubblica da tempo con, anche, la raccolta firme: “Personalmente sono per andare sempre di più verso l’obbligo vaccinale, ma questa è la mia opinione. La mia attività di sindaco mi impone di rispettare, e non posso fare altrimenti, ciò che decide il Governo”.