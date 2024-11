Aggressione in una scuola vicino Roma, 12enne accoltella un compagno di classe

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Momenti concitati in una scuola di Marino, vicino Roma. Una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di classe nel cortile. Stando alle prime informazioni, sarebbe stata proprio la 12enne, sconvolta, a chiamare i Carabinieri. La violenta discussione, diventata poi aggressione, sarebbe stata dovuta a problemi fra i due ragazzini, probabilmente litigi legati a motivi a scolastici. La ragazzina avrebbe ammesso che il compagno aveva rivelato all’insegnante che lei aveva copiato durante un compito in classe. Da qui, la “punizione “. Il ragazzino, ferito ad una mano e al petto, è ricoverato all’ospedale Bambin Gesù senza gravi conseguenze. La ragazzina, invece, non essendo imputabile per motivi di età, è affidata ai genitori.