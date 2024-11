Brotzu, nominato il nuovo direttore amministrativo: Marco Biagini per gestire l’ospedale cagliaritano. MarcoBiagini è il nuovo Direttore Amministrativo dell’ARNAS G. Brotzu. Nato ad Ales nel 1962 , vanta una lunga esperienza professionale maturata nel campo sanitario. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Sassari con una tesi in Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario, ha ricoperto incarichi dirigenziali in strutture semplici e complesse di ASL, ATS e ARES Sardegna dove ha consolidato un’ esperienza significativa nel settore delle risorse umane.