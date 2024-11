Aggredisce la moglie in presenza delle figlie minori e sconvolge l’appartamento, 45enne arrestato a Elmas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri della Stazione di Cagliari-Sant’Avendrace hanno tratto in arresto oggi, in flagranza di reato, un disoccupato di 45 anni, residente a Elmas, per maltrattamenti contro familiari.

Secondo il quadro indiziario raccolto, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, durante la notte si sarebbe introdotto più volte nell’abitazione della moglie, aggredendola verbalmente in presenza delle figlie minorenni, mettendo a soqquadro l’appartamento e creando un clima di terrore e disagio per l’intera famiglia. L’ultima volta, dopo la chiamata al 112, l’uomo è riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo dei militari, evitando così il confronto diretto con le forze dell’ordine e prolungando l’angoscia della vittima e delle sue figlie.

Prevedendo che potesse accadere nuovamente, i carabinieri sono rimasti in zona e, nelle prime ore della mattinata, l’uomo è tornato nei pressi della casa della donna, urlando insulti e minacce. Stavolta però il risultato è stato diverso e i militari sono arrivati immediatamente. L’uomo è stato posto in sicurezza, impedendo che la situazione degenerasse.