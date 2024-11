Ragazzo di 23 anni muore folgorato mentre usa l’asciugacapelli

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un drammatico incidente domestico ha spezzato per sempre la vita del 23enne Luigi Ciaccia. Nella serata di ieri il giovane si stava asciugando i capelli nella sua casa di Airole, in provincia di Imperia. All’improvviso, una scarica elettrica lo ha folgorato. Inutile purtroppo l’intervento del 118, l’arresto cardiaco provocato dalla scossa è stato fatale e Luigi non si è più ripreso. Ad avvertire i sanitari la madre del 23enne che in quel momento si trovava in casa con il figlio. La vicenda è ora nella mani della Procura di Imperia che in base dei rilievi effettuati dalla forze dell’ordine deciderà se disporre o meno l’autopsia.