Momenti di paura questa mattina nel centro di Uta, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di aggredire l’ex compagna. L’allarme è scattato con una telefonata al 112: la donna, visibilmente scossa, ha chiesto aiuto temendo per la propria incolumità.

I militari della stazione locale sono intervenuti in pochi minuti e hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di sfondare il portone dell’abitazione dei familiari della donna, dove lei aveva cercato rifugio.

Secondo la ricostruzione, il 35enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato neppure davanti all’opposizione dei presenti. È stato bloccato in flagranza e portato via in manette.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante della tentata violazione di domicilio e del danneggiamento. Attivato il protocollo del Codice rosso: la vittima è stata messa in sicurezza e informata sulle misure di tutela.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione della Procura di Cagliari.