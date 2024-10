Affondo a Todde dagli alleati socialisti: “Obiettivi mancati e Campo largo finito”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Duro attacco del partito socialista, componente della coalizione che la esprime e sostiene, alla presidente della Regione Alessandra Todde. “Malgrado gli sforzi profusi per contribuire in modo positivo alle politiche di sviluppo regionale, il Psi rileva con rammarico, la mancanza di condivisione politica con l’attuale giunta. Gli obiettivi comuni stabiliti nel programma elettorale non sono stati rispettati e l’idea del Campo Largo si è ormai affievolita, sia a causa di dichiarazioni a livello nazionale che per le scelte concrete adottate dalla giunta regionale”. C’è delusione nel Partito Socialista Italiano, guidato dal segretario regionale Gianfranco Lecca, che in consiglio regionale non esprime nessun consigliere dopo che Lorenzo Cozzolino, eletto tra le fila del Psi, era passato quasi subito a Orizzonte Comune.

Dopo otto mesi di governo, secondo Lecca, c’è “una preoccupante carenza di visione di sviluppo. Nonostante le aspettative generate da importanti settori sociali, come sanità, sviluppo industriale, scuola, lavoro, trasporti e agricoltura, l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro, in particolare per i giovani, non è stato raggiunto”. Tra le critiche principali la sanità, “che avrebbe dovuto rappresentare un fiore all’occhiello di questa Giunta, non ha registrato i miglioramenti attesi. La medicina territoriale, la riduzione delle liste d’attesa e il miglioramento delle condizioni di lavoro per gli operatori sanitari – obiettivi centrali del PNRR – sono rimasti in larga parte inattuati, e l’accesso alle cure da parte dei cittadini continua a essere difficoltoso”.