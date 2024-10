Cagliari, fermi gli ascensori per Castello e al mercato di santa Chiara

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Delirio ascensori per Castello, fermi due impianti su tre. L’impianto nella parte alta di viale Regina Elena sarà temporaneamente fuori servizio nella giornata di mercoledì 23 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14, per consentire l’esecuzione della manutenzione ordinaria periodica obbligatoria, come previsto dalle normative vigenti. Ne dà notizia il Servizio Opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti del Comune di Cagliari. L’impianto in basso, attualmente in fase di adeguamento per l’ampliamento della portata, invece riprenderà regolarmente l’esercizio a partire da lunedì 28 ottobre.

E’ fermo, inoltre, l’ascensore situato al mercato di Santa Chiara: nei giorni scorsi è stato vittima di un atto vandalico che ha danneggiato irreparabilmente le porte automatiche dell’impianto. L’ascensore rimarrà fermo sino alla completa sostituzione della componentistica di sicurezza necessaria. L’amministrazione comunale ha presentato denuncia alle autorità competenti e a seguito di indagini gli autori dell’atto vandalico sono stati identificati grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Il Comune assicura che tutti gli interventi saranno condotti con la massima celerità per ridurre al minimo i disagi per gli utenti.