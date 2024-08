Affonda una barca a vela a Porticello con a bordo 22 persone: un morto e sei dispersi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una barca a vale di 50 metri e battente bandiera inglese è affondata a causa del maltempo. Stando alle prime informazioni, la tempesta avrebbe spezzato l’albero di vela. L’imbarcazione si trova attualmente a circa 49 metri di profondità e a mezzo miglio dalla costa. Un dramma che poteva essere ancora più tragico e che conta già una vittima e 6 dispersi. Fortunatamente 16 persone sono state tratte in salvo, fra cui anche la piccolissima Sophie, di solo un anno. Nel momento dell’affondamento, i passeggeri si trovavano nelle loro cabine e si sono salvati buttandosi in mare. Ad aiutare per primo l’imbarcazione in difficoltà sarebbe stato un altro veliero che in quel momento si trovava nelle stesse acque. “Quell’imbarcazione era tutta illuminata – ha spiegato all’Ansa un uomo a Porticello – Verso le 4.30 di mattina non c’era più. Una bella imbarcazione dove c’era stata una festa. Una normale giornata di vacanza trascorsa in allegria in mare si è trasformata in tragedia. L’imbarcazione non era distante dal porto. Bastava poco per alzare l’ancora e dirigersi in porto. Evidentemente sono stati sorpresi dalla burrasca che si è abbattuta improvvisamente e non sono riusciti ad evitare l’affondamento”.