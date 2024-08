Capoterra unita dal mare alla montagna passando per la laguna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ben amalgamata con la natura che la circonda, alberi, sedute, sottoservizi e un tratto di strada color sabbia si integreranno con l’ambiente in modo tale da far percepire la continuità con la natura dell’opera per il rispetto dell’ambiente e di tutte le forme circostanti. 4 milioni di euro, questo l’investimento per l’intervento di riqualificazione del sistema costiero quale centro di aggregazione urbana dei quartieri litoranei. A darne comunicazione è la vicesindaca Silvia Sorgia che spiega: “Si sta per concludere tutto l’iter procedurale per dare il via a un opera pubblica importantissima”. Non tempi biblici saranno quelli che occorreranno per il completamento del progetto, infatti sono tassativamente ben precisi. L’opera prevede: la pista ciclopedonale da Maddalena Spiaggia a Frutti d’oro 2, “ma sempre attenti al rispetto della natura e degli ambienti circostanti. Infatti, sono previsti la piantumazione di piante autoctone e l’utilizzo di materiali ecosostenibili. Inoltre il colore della pista richiamerà i colori della sabbia”. Strada via I Maggio (Su Loi), “verrà sistemato il tratto di strada sterrato e messa in opera la stessa pavimentazione utilizzata nel Viale Sant’Efisio. Sarà inoltre illuminata e resa accogliente con delle alberature e delle sedute”. Realizzazione dei sottoservizi.”E’ un progetto ambizioso che questa amministrazione ha ritenuto fosse fondamentale per unire le lottizzazioni, certo non possiamo unire tutte le lottizzazioni con questo finanziamento, ma le opportunità e i finanziamenti sono tanti e lavoreremo assiduamente per raggiungere gli obiettivi prefissati”.