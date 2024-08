Sant’Antioco, 53enne in arresto per maltrattamenti in famiglia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella mattinata odierna i c arabinieri hanno tratto in arresto un 53enne residente in paese, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari è avvenuto dopo una segnalazione per una lite familiare scoppiata in un’abitazione nel pieno centro del paese. L’uomo, in seguito a un dissidio con i propri familiari, avrebbe iniziato a inveire contro di loro e a danneggiare alcuni arredi. Il motivo del litigio sarebbe stato legato al rifiuto dei parenti di fornirgli denaro che l’uomo avrebbe verosimilmente reinvestito nei propri vizi.

Alla presenza dei carabinieri la situazione sembrava essersi normalizzata, quando, durante le operazioni di identificazione, il 53enne ha cercato di sottrarsi al controllo spintonando i militari, che lo hanno prontamente bloccato.