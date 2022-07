Afa da incubo a Cagliari, ondata di calore in arrivo: allerta di colore rosso fino a domenica

Scatta il codice di allerta di livello 3, quello caratterizzato dal colore rosso, che prevede temperature che andranno dai 26°C ai 36°C., con condizioni a rischio elevato che restano in piedi per tre o più giorni consecutivi. In questa situazione, i servizi sanitari e sociali sono in fase di allerta