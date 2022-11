Aeroporto di Cagliari-Elmas, da marzo operativo il diretto per Göteborg

L’Aeroporto di Cagliari- Elmas sarà collegato per la prima volta con la città di Göteborg.

Ryanair aprirà la nuova rotta da Cagliari il 28 marzo 2023 e opererà con una frequenza bisettimanale, il martedì e il sabato.

I nuovi voli diretti di linea Ryanair per Göteborg rappresentano una prima assoluta per l’aeroporto di Cagliari. Si tratta di un’importante novità che vede il gestore aeroportuale SOGAER particolarmente attento all’espansione del network in mercati dalle grandi potenzialità come quello scandinavo e nordeuropeo in genere.