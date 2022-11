Cagliari, la magia del Natale in centro: dal primo dicembre via ai mercatini nel Corso e in piazza Yenne

Torna la magia dei mercatini di Natale. Per il sesto anno consecutivo il centro città accoglierà numerose casette in legno, per proporre al pubblico prodotti artigianali, articoli da regalo, dolci, liquori, e creazioni di aziende locali, prelibatezze da cucinare e servire.

Si parte mercoledì 1 dicembre con la parata Disney e l’apertura delle 26 casette di corso Vittorio Emanuele II (che resteranno montate fino al 7 gennaio) e dalle 14 di piazza Yenne (aperte fino al 29 dicembre).

In tutto 40 casette che ospiteranno diverse tipologie di prodotti: creazioni di artigiani e hobbisti, cibo e bevande, prodotti di commercio.

In piazza Yenne sarà posizionato un patio dove artigiani e produttori daranno sfoggio fella propria arte. Un albero di Natale nel corso Vittorio Emanuele II e in piazza Yenne un pianoforte suonato da studenti del conservatorio e a disposizione dei cittadini. Giorni dedicati ai bambini durante i 39 giorni di apertura. Le casette resteranno aperte dalle 9 alle 21. La più bella sarà premiata.

“Non abbiamo voluto lasciare soli i commercianti”, ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “animeremo le vie dello shopping anche per aiutare chi ha sofferto durante 2 anni di restrizioni”. “Il mercatino è importante per tutta la comunità”, ha dichiarato Emanuele Frongia, del Centro Commerciale Naturale Corso Vittorio Emanuele II, “e il contributo offerto dai commercianti della zona l’ha dimostrato. E anche l’amministrazione ha dimostrato impegno accendendo le luminarie. Altre città non l’hanno fatto”.

Ancora dubbi invece sul mercatino di piazza del Carmine. Gli organizzatori vorrebbero cambiare l’ubicazione e puntare su via Roma.