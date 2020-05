Aeroporti sardi, controllo della temperatura in arrivo e in partenza: sopra i 37,5° C scatta il divieto

Controllo della temperatura ai passeggeri in arrivo e in partenza negli scali portuali e aeroportuali e divieto di imbarco se la temperatura è uguale o superiore a 37,5 °C.

Nuova ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas (n.25 del 23 maggio https://bit.ly/2A0PUL8 ). Le società di gestione dei porti e aeroporti del territorio della Regione Sardegna provvedono alla misurazione della temperatura per tutti i passeggeri in

partenza e in arrivo da destinazioni extraregionali. Ai passeggeri in partenza è vietato l’imbarco nel caso venga rilevata una temperatura

uguale o superiore a 37,5°C.