Donori, riparato un guasto nel potabilizzatore al servizio del Basso Campidano

Durante la notte le squadre del pronto intervento di Abbanoa hanno individuato e riparato un guasto nel potabilizzatore di Donori che produce acqua potabile per i Comuni di Assemini, Barrali, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, Pimentel, Samassi, Samatzai, San Sperate, Sant’Andrea Frius, Serdiana, Serrenti, Ussana, Uta, Villasor, Villaspeciosa e in parte Sestu.

Nel dettaglio, si è verificata la rottura della linea di dosaggio all’interno della camera di manovra che ha richiesto verso le 22 la necessità di fermare l’impianto. I tecnici del Gestore in servizio di reperibilità H24 sono immediatamente intervenuti. Nel frattempo sono state avviate tutte le manovre in rete per limitare disservizi all’erogazione. L’acquedotto del Campidano è tra i più estesi della Sardegna e copre il fabbisogno di numerosi centri. A Sestu è stata aumentata la produzione di acqua dall’impianto di potabilizzazione presente nel Comune. A Decimomannu è stato riavviato un pozzo locale mentre a Uta è stato aumentato il prelievo da un altro pozzo che garantisce di norma un’integrazione. Negli altri centri sono state eseguite regolazioni sui serbatoi comunali.

Verso le sette del mattino il guasto è stato riparato e il potabilizzatore di Donori ha ripreso a marciare a pieno regime. L’unico Comune dove le scorte nei serbatoi si sono esaurite è stato Assemini dove questa mattina, con l’aumento dei consumi, si sono verificati cali di pressione e interruzioni idriche. Stessi disagi nella zona di Cortexandra a Sestu servita da un serbatoio autonomo dalla rete cittadina.

La situazione rientrerà alla normalità in giornata con il recupero dei livelli in tutti i serbatoi. Tutte le squadre di Abbanoa sono mobilitate per ripristinare a pieno regime il servizio. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.