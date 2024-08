Aeroitalia pigliatutto sulla continuità territoriale, Ita fuori dai giochi sparisce anche da Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Buste aperte, nella gara a chi ha presentato le offerte più basse per la continuità territoriale la spunta Aeroitalia. Ita rimane al palo e scompare dai radar degli aeroporti sardi. Aeroitalia primeggia nelle gare delle rotte per Cagliari e sulla Olbia-Milano, ci sono poi la Olbia-Milano Linate e la Olbia-Roma Fiumicino, la Cagliari-Roma Fiumicino e la Cagliari-Milano Linate, mentre ricompare la livrea biancorossa di Volotea che ha presentato l’offerta migliore per accaparrarsi la Olbia-Roma. La commissione si è comunque presa un “extra time”, cioè un supplemento di tempo per una verifica ulterire su tutti i numeri. Zero offerte per le tratte tra Alghero e Milano e Roma, ci sarà una gar speciale che partirà a ottobre.