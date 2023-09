Adozione del cuore per Pierino il gatto impiegato

ADOZIONE DEL CUORE PER PIERINO, IL MICINO IMPIEGATO.

Pierino è una meraviglia di gattino di quasi 3 mesi, recuperato quando era piccolissimo e affidato alle cure di una bravissima balia.

Adora le coccole, la compagnia e giocare, ha un carattere bellissimo.

È di una bellezza disarmante dal manto bianco e mielato.

È stato sottoposto ai test con pcr che hanno dato conferma della negatività alla felv e fiv, quibdi gode di ottima salute, è stato anche vaccinato.

Si trova a Quartu.

Solo adozioni responsabili che garantiscono una vita in sicurezza.

Favorevoli alla sterilizzazione.

Contattate la redazione al

348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram