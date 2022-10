Adotta un cane dal canile di Cagliari: Boogie, meticcio di segugio cerca casa

ADOZIONE DEL CUORE PER IL CUCCIOLO BOOGIE; VI ASPETTA AL CANILE DI CAGLIARI.



Boogie è un cucciolo di meticcio di segugio di tre mesi e mezzo, maschio intero, entrato in canile insieme ai fratelli Gas, Cook e Salsa a fine agosto perché trovati vaganti e privi di microchip. Boogie è un cucciolo che si presenta inizialmente timido, ma se approcciato nel modo giusto diventa presto affettuoso e confidente. Boogie ama dare la caccia alle lucertole, trasportare le pigne e scavare buche nel terreno ma sa anche essere molto coccolone. Per Boogie si cerca una famiglia di persone giovani o adulte che lo accompagnino a fare esperienza del mondo, moderatamente dinamiche e amanti della vita all’aria aperta. Boogie deve imparare ad andare al guinzaglio ma promette di imparare presto, è goloso e per una ricompensa in cibo promette di impegnarsi al massimo. Boogie è adatto anche a famiglie con bambini, può convivere con altri cani e/o altri animali e si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.

