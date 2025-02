Non ha mai smesso di lottare, sino al suo ultimo respiro, lui voleva solo un mondo dove vivere in pace, sereno, circondato da amore e coccole. La sua storia ha fatto il giro del web, recuperato da chi gli dava coccole, cibo e acqua, l’associazione Fierogatto ha immediatamente trasportato il micio nella clinica veterinaria di Cagliari dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Una raccolta fondi per lui, oltre 10 mila euro in poco meno di due giorni, una solidarietà immensa per il gatto diventato di tutti. Ma oggi Tigro ha attraversato il ponte, quel passaggio immaginario verso la serenità eterna. “Ora, finalmente, è libero dal dolore. È sul ponte dell’arcobaleno, dove nessuno potrà più fargli del male” ha espresso Fierogatto.