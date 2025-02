Coriandoli, stelle filanti e tanti carri allegorici: è partito il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti, da sempre, più attesi in tutto il Medio Campidano. Due sfilate, il 27 febbraio un’esplosione di colori e allegria con i più piccoli protagonisti: il tema di quest’anno è Arlecchino, simbolo del Carnevale, con animazione, zeppole e parafrittus offerti dal comitato. Il 4 marzo saranno i carri e i gruppi mascherati che invaderanno Samassi con creatività e spettacolo. Gran finale con musica e il suggestivo Psicomagick Fireshow di Gionata Feuer Frei. Giocoliere, performer e danzatore sufi con 25 anni di esperienza, porta il suo spettacolo di manipolazione di fuoco e luce sull’isola e oltre i confini del mare, creando un’atmosfera avvolgente in cui tenebre e bagliori si intrecciano.

Anche quest’anno, diverse iniziative che hanno anticipato e preparato, soprattutto i più giovani, alle giornate di festa: alcol, droga e violenza non fanno parte del divertimento, incontri, dunque, nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni e farle innamorare dell’allegra tradizione che non ha bisogno di eccessi per essere vissuta a 360°. Tanti laboratori, infine, per i più piccoli: mani ben dentro la colla mischiata con la carta, tutti a impastare per diventare, più avanti, dei perfetti artisti di cartapesta. Non mancherà la mostra fotografica: dopo il successo della scorsa edizione, “non potevamo che riconfermare questo imperdibile appuntamento anche quest’anno” spiegano gli organizzatori. Foto fisiche e digitali accompagneranno in un viaggio attraverso tutte le edizioni passate del Carnevale Samassese. Si potrà visitare sabato 22: ore 15:00 – 20:00 e omenica 23: ore 9:00 – 20:00 in Via G. Deledda 8 – Aula Consiliare