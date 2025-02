Rogo in un’abitazione questa mattina a Selargius. Solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco l’incendio non ha avuto conseguenze peggiori. Ad allertare i vigili sono stati i vicini di casa di una famiglia residente in via Toscana. Fumo, tanto, che ha messo in allerta anche i residenti limitrofi al parchetto della Pace. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze. Dalle prime informazioni, sarebbe stata una scintilla partita dallo smeriglio a provocare l’incendio.