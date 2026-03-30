Cagliari, niente Tari: revocata la concessione al bar di via Garibaldi

Era aperto, operativo e con i tavolini regolarmente disposti all’esterno, ma per il Comune mancava un requisito fondamentale: l’iscrizione ai registri della tassa sui rifiuti. Per questo motivo il Bon Bec Café, locale situato in via Garibaldi, ha perso la concessione di suolo pubblico.

Il provvedimento, firmato dal servizio Attività produttive dell’amministrazione comunale, è arrivato al termine di verifiche incrociate con l’ufficio Tributi. Dall’accertamento è emerso che la società titolare dell’esercizio non risultava tra gli iscritti alla Tari, configurando così una violazione ritenuta grave.

Nel documento si sottolinea come il mancato adempimento relativo alla dichiarazione della tassa sui rifiuti rappresenti una condizione “ostativa” al mantenimento della concessione. Non si tratta, quindi, di una semplice irregolarità formale, ma di una situazione che implica anche il mancato pagamento del tributo, con conseguenze dirette sulla legittimità dell’occupazione di suolo pubblico.

Da qui la decisione del Comune: dichiarare la decadenza immediata della concessione. Il provvedimento è già efficace e non lascia spazio, almeno per ora, a soluzioni alternative.

La vicenda si inserisce nel più ampio quadro dei controlli avviati dall’amministrazione per verificare la regolarità delle attività commerciali cittadine, con particolare attenzione agli obblighi fiscali e alle autorizzazioni necessarie per l’utilizzo degli spazi pubblici. Un segnale chiaro, dunque, sul fronte della legalità e del rispetto delle regole nel tessuto commerciale urbano.

Colpiti dalle sanzioni anche il Dry Hop vicino a piazza Yenne, il Munara di via Napoli e il Maha Trade Center di via Sardegna nel quartiere Marina.