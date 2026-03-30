Tragedia familiare a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. Un anziano di 85 anni era stato trovato senza vita nel seminterrato di casa lo scorso ottobre. Questa mattina sono stati fermati la moglie 81enne e il figlio di 50 anni, accusati di essere stati loro a infliggere maltrattamenti e sofferenze alla vittima. Indagato per omicidio è il figlio. Stando a quanto riportato da Il Piacenza, la terribile verità su ciò che è accaduto all’85enne sarebbe emersa grazie all’autopsia. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe subito a lungo vessazioni fisiche e psicologiche, costretto a vivere praticamente segregato nel seminterrato in condizioni precarie per quanto riguarda cibo e pulizia. Le indagini approfondite da parte delle forze dell’ordine hanno fatto sì emergesse la verità.