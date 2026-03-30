Venerdì 27 marzo, mio padre – recandosi come ogni mattina a dare il foraggio ai nostri asini – ha scoperto che quattro dei nostri animali sono stati uccisi e portati via da ignoti. Sul posto erano presenti bossoli di arma da fuoco e abbondanti tracce di sangue. Abbiamo documentato tutto con foto e informato le autorità competenti. Dalle condizioni riscontrate e dagli elementi presenti sul posto, si ritiene che il fatto sia avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.