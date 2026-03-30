Strage di asini a Sinnai, la disperazione a Codoleddu: “Quattro animali uccisi e portati via, la terribile scoperta di mio padre: aiutateci”.
L’sos disperato di Silvia Concas nel gruppo Fb del paese: “Voglio informare tutti di un fatto gravissimo accaduto nella località Codoleddu , nel territorio di Sinnai.
Venerdì 27 marzo, mio padre – recandosi come ogni mattina a dare il foraggio ai nostri asini – ha scoperto che quattro dei nostri animali sono stati uccisi e portati via da ignoti. Sul posto erano presenti bossoli di arma da fuoco e abbondanti tracce di sangue. Abbiamo documentato tutto con foto e informato le autorità competenti. Dalle condizioni riscontrate e dagli elementi presenti sul posto, si ritiene che il fatto sia avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.
Gli animali uccisi e sottratti sono:
• George
• Mora
• Ronaldo
• Emma
Emma e Mora erano in procinto di dare alla luce 2 puledrini.
Erano parte della nostra azienda animali docili, affettuosi e assolutamente non pericolosi: si facevano accarezzare da chiunque, in attesa di qualche bocconcino prelibato dato da chi li vedeva per la prima volta o da chi saliva appositamente per venirli a trovare. Animali che si avvicinavano con fiducia agli esseri umani e che purtroppo, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno incontrato persone prive di rispetto e di umanità, che hanno compiuto un gesto crudele e ingiustificabile.
Sono già stati informati Carabinieri, Forestale e il Servizio di Sanità Animale della ASL di Cagliari.
Stiamo acquisendo le telecamere delle abitazioni che danno sulla strada da Monte Nieddu verso la Piana dei Cavalli e da Burcei verso Codoleddù nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 eventuali passaggi sospetti, movimenti, mezzi, orari insoliti.
La presenza di persone che hanno compiuto un gesto così grave rende fondamentale che la comunità rimanga vigile e attenta.
Se riscontrerete qualsiasi dettaglio utile nelle giornate in questione o nei prossimi giorni eventuali movimenti strani, vi preghiamo di segnalarlo subito al numero: 347 5790429 da contattare con messaggio whatsApp.