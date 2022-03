Addio stato d’emergenza, a Quartu chiude l’hub vaccinale del palazzetto: via al restyling

C’è l’addio allo stato d’emergenza ufficializzato ieri dal premier Mario Draghi. Tra gli effetti praticamente immediati c’è da registrare la chiusura degli hub vaccinali. Le somministrazioni delle dosi di vaccino anti Covid sono andate avanti per più di un anno, ora è arrivato il momento di voltare pagina. Anche per Quartu: l’hub vaccinale realizzato nel palazzetto di via Beethoven si prepara ad essere smantellato, come spiega il sindaco Graziano Milia: “Il 31 chiuderà i battenti e potremo dedicarci alla ristrutturazione del palazzetto dello sport. Naturalmente siamo in collegamento costante con l’Assl per tutte le iniziative che vorrà seguire”. Ma il “rompete le righe” è dato per scontato.

E, al posto di infermieri, medici e siringhe, da aprile arriveranno gli operai per il maxi restyling del palazzetto: tribune, spalti e campo tutti nuovi. Ancora, un centro ristoro per fornire un servizio a tutti gli sportivi, pronti a fare rivivere le passioni ai tifosi che, con la capienza delle strutture sportive che sta per tornare al cento per cento, sceglieranno di assistere ai match di pallavolo e basket.