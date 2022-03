Selargius, nuovo look per la strada “regina” del matrimonio selargino: asfalto e marciapiedi tutti nuovi

Per anni i residenti di via Matteotti hanno addobbato la strada – a proprie spese – in occasione del passaggio del corteo, regalandoci il senso più vero e profondo di una comunità unita e attaccata al rito de Sa Coja, “che più di tutti racconta la storia di Selargius e di ognuno di noi”. Così il sindaco Gigi Concu, nell’annunciare che “dopo oltre mezzo secolo di mancati interventi e giuste rivendicazioni ci siamo sentiti in dovere di restituire alla via il giusto decoro: abbiamo iniziato a demolire i vecchi marciapiedi per realizzarne di nuovi, riqualificando l’intera strada nella quale andremo a rifare anche l’asfalto e la nuova segnaletica. E, laddove possibile, a eliminare le barriere architettoniche, tenendo però conto che trattandosi di centro storico dovremo attenerci alle dimensioni attuali dei camminamenti”.

“Dopo oltre mezzo secolo, diamo un’altra risposta concreta alla cittadinanza, e in qualche modo ci sdebitiamo, come comunità, per lo spettacolo che i nostri concittadini ci hanno regalato per ogni edizione del Matrimonio selargino”, prosegue il sindaco. Prepariamo la via Matteoti per la nuova edizione de Sa Coja”.