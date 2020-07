Addio Giovanni, muore a 26 anni battendo la testa lanciandosi col pallone gonfiabile all’Acquapark. Un’altra giovane vita che si è spezzata nell’estate 2020: Giovanni Albamonte, 26 anni, è morto dopo le ferite riportate nell’impianto di Monreale, in Sicilia. Il suo cuore ha cessato di battere in ospedale dopo l’incidente avvenuto lo scorso 12 luglio, impossibili i tentativi dei medici di salvarlo. Il ragazzo era in coma, grande cordoglio e dolore per amici e familiari.