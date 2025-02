Il mondo della cultura sarda è in lutto per la scomparsa della artista Zaza Calzia, spentasi ieri a Roma. Nata a Cagliari nel 1932, Calzia è una delle artiste più coraggiose e significative del secondo dopoguerra italiano. Dall’Istituto d’Arte di Sassari, l’artista cagliaritana ha usato l’arte in maniera libera e coraggiosa, con uno stile personalissimo. Il segno poi distintivo della sua arte è da ritrovarsi sicuramente nell’unire la pittura all’utilizzo di pezzi di giornale e ritagli, dando vita ad opere assolutamente uniche e forti. Una visione dell’arte e della vita che l’ha resa sempre libera, fino alla fine.