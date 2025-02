L’attrice e conduttrice sarda Geppi Cucciari ha deciso di portare sul palco dell’Ariston la sua Sardegna anche attraverso il suo abito. È proprio il noto e talentuoso stilista a svelare questa collaborazione: “Geppi è Sardegna, e la Sardegna è il mondo.”- scrive Marras. “Geppi è una sorella, e in lei ci sono tutte le donne. Geppi è curiosità, e la curiosità è conoscenza. Per lei ho costruito un abito nuraghe, curato in ogni dettaglio.”

Una gioia anche per Geppi, che da sempre ama le opere dello stilista sardo: “Ho Antonio e Patrizia Marras sempre con me nei momenti più importanti – scrive entusiasta. – “Da 15 anni mi sono accanto. Coi loro vestiti, con la loro cura, con il loro amore per me, sul palco, ma anche quando scendo.”

Un legame quindi non solo professionale ma soprattutto umano, che la comica porterà ancora una con sè in un momento decisamente importante per la sua carriera. Lo splendido abito sarà in raso jacquard ed è uno dei protagonisti della nuova collezione di Marras: sulla gonna elegantissima e ampia, saranno appunto disegnati i tipici nuraghi. Abito che unisce estro, raffinatezza e traduzione, che Geppi saprà portare con la consueta ironia e leggerezza.