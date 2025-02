Sinnai, furbetti dei rifiuti traditi dal bollino degli operatori ecologici: multati e denunciati, la lotta contro gli incivili si intensifica. Dalla sindaca Barbara Pusceddu arrivano buone notizie per l’ambiente, seriamente danneggiato e deturpato da chi, senza freni, getta ciò che non viene conferito secondo le norme imposte. La polizia municipale, in sinergia con l’ente di gestione Cosir che ha in mano il capitolato di appalto, ha infatti messo a segno un ottimo colpo contro i responsabili del degrado. Sacchi, tanti, spazzatura soprattutto in periferia ma gli agenti non demordono e, frugando tra il pattume, sono riusciti a risalire agli autori. Preziosa anche la collaborazione con Formula Ambiente, incaricati dalla Città Metropolitana: una collaborazione, insomma, per arrestare il triste fenomeno.