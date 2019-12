Addio alla dolce Camilla, muore dopo dieci giorni di agonia in seguito al terribile incidente stradale

Addio alla dolce Camilla Maso, muore dopo dieci giorni di agonia in seguito al terribile incidente stradale che l’aveva vista coinvolta nel Vicentino. La ragazza aveva appena 19 anni, aveva appena finito il suo turno di cameriera quando si è verificato il drammatico schianto sulla strada per l’Argine Padovano: come riporta il Giornale di Vicenza, stava percorrendo via Saoncella per raggiungere il fidanzato alla guida di un autocarro Ford Transit della ditta di confezioni “Dino’s Factory”. Poco dopo le 24 la ragazza ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e andando a schiantarsi contro un albero.