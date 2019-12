“Era una ragazza di grande cuore”: addio a Veronica, studentessa di 19 anni stroncata dalla meningite. Si chiamava Veronica Cadei, abitava con i genitori e una sorella di 16 anni in via Maroncelli. Frequentava la Cattolica a Brescia, facoltà di matematica. I sintomi lunedì pomeriggio, come racconta il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Veronica era in università e stava seguendo le lezioni. Ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico di studi l’ha accompagnata al pronto soccorso, dove i sanitari hanno deciso di ricoverarla, visto che aveva febbre alta. Le sue condizioni non sembravano gravi, ma con il trascorrere delle ore però il quadro clinico è precipitato al punto che ieri mattina è sopraggiunto il decesso. La procura di Brescia ha disposto l’autopsia e la Regione Lombardia ha avviato la profilassi antibiotica nei confronti delle persone che sono state a contatto con la 19enne: i familiari di Veronica e 90 studenti universitari della Cattolica di Brescia e alcuni operatori”.

