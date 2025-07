Addio a Mirko Piras, 50 anni, attraverso i suoi video ha raccontato la lotta contro la leucemia e incoraggiato migliaia di persone a mai arrendersi: era di Oristano ma grazie al web aveva raggiunto il cuore di tutti. Centinaia di messaggi oggi sono tutti per lui, per l’uomo che ha sfidato la malattia e che ha curato la quale, però, ha prevalso strappando alla vita il giovane uomo. Non ha mai nascosto il male, anzi, lo ha affrontato con carattere e forza, sino alla fine. L’ultimo saluto sarà domani, il feretro partirà dal Businco per raggiungere la sua amata città di Oristano.