Valentino Delfino, avrebbe compiuto tra qualche giorno 44 anni, il suo furgoncino è andato a schiantarsi contro un guard rail e per lui non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per i rilievi ad Aulla.

Il dolore della sorella: “Ti amo per sempre”.

Abitava a Massa Carrara il cagliaritano che ha perso la vita lontano da casa sua, dalla sua terra dove lascia tanti parenti e amici: una notizia che si è diffusa in poco tempo, immenso il cordoglio per lui, soprattutto dai colleghi tifosi del Cagliari, quella squadra che, attraverso lo sport, riesce a unire una vera famiglia. “Non ti dimenticheremo mai”, “ciao Vale vola in alto” si legge tra i tanti messaggi dedicati all’uomo.

Un pensiero viene rivolto anche ai piccoli figli e alla moglie Charlotte: una famiglia unita che amava trascorrere le vacanze in Sardegna, tra mare e famiglia che oggi lo piange con infinito dolore.