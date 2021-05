Addio al Buddha Beach, mai più danze nella discoteca sul lungomare di Quartu

Addio Buddha Beach, stop definitivo alle danze sul litorale quartese. Tra manufatti da demolire e violazione della convenzione, il Tar ha stabilito che è valido il certificato di inagibilità della discoteca sul lungomare di Flumini che spopolava tra i giovani dell’area vasta di Cagliari nei primi anni 2000.

La storia. Il locale di Stella di Mare 1, di proprietà del Comune di Quartu, venne affidato in concessione alla società Paradiso di Maurizio Ventre e poi passa alla società Buddha Beach Giancarlo Dessì.

Nella primavera del 2014, la Buddha Beach affitta a un’altra società, la Al Kimiya, il ramo d’azienda con oggetto la discoteca, comprendente un parcheggio, una pista da ballo, due bar e relative pertinenze.

Ma nel pieno dell’estate la musica si ferma. Il Comune di Quartu decide di vietare la prosecuzione dell’attività di pubblico intrattenimento e svago e somministrazione di alimenti e bevande nel locale (l’ “Al Kimiya”) perché, dopo la dichiarazione di inagibilità da parte del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, vengono dichiarate “venute meno le condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività”.

La ditta si rivolge al Tar per la revoca del provvedimento, ma i giudici lo respingono in quanto l’immobile è inagibile “perché fondato su un ordine demolitorio ormai definitivo” e il certificato di agibilità dev’essere negato…non solo per ragioni inerenti il profilo igienico sanitario… ma anche in relazione alla non conformità rispetto al progetto approvato, e ciò perché non ha alcun significato dichiarare agibile un locale non conforme alla disciplina urbanistico edilizia e oggetto di provvedimenti demolitori”.