Cagliari, sale la tensione in via Roma: “Dateci i soldi o piazziamo tende e furgoni in strada”

Sale la tensione in via Roma a Cagliari. I giostrai e gli ambulanti, infatti, attendono la firma della Regione per i nuovi ristori. Ma l’ok rischia di slittare. Il motivo? “Si sono aggiunte altre categorie di lavoratori alle richieste economiche, non sappiamo chi siano”, denuncia Mauro Zedda, presidente regionale di Ambulantando. E, con una platea improvvisamente più larga, la paura è che la firma decisiva slitti, anche di mesi. Un’opzione giudicata inaccettabile dai manifestanti. Che si dicono pronti a usare le maniere forti: “O oggi arriva la firma oppure occuperemo via Roma, piazzeremo anche le tende oltre ai furgoni. E non ce ne andremo sin quando non sarà risolta la situazione. Non stiamo lavorando da 15 mesi, ci stanno aiutando le nostre famiglie”.

Ma i soldi, in tantissimi casi, sono terminati. I ristori già erogati dalla Regione sono ormai un lontano ricordo. La rabbia e la disperazione sono alle stelle. “Vogliamo la firma per i ristori, devono essere immediati”.