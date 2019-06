Addio a Giovannino Mele, il poliziotto sardo muore di infarto mentre spegne un incendio. Un incendio tra Ollastra e Simaxis, è stato il luogo dove un bravissimo ex poliziotto della Penitenziaria ha perso la vita a causa di un malore fatale. Si chiamava Giovannino Mele, aveva 58 anni, i medici del 118 hanno potuto purtroppo solo constatarne la morte che durante lo spegnimento delle fiamme è stata causata da un infarto. L’uomo si è accasciato per terra, prima aveva tentato di bruciare alcune sterpaglie in un suo terreno. La tragedia è avvenuta ieri sera.