Clamoroso a Monserrato: “Esclusa la lista di Forza Italia che sosteneva Caterina Argiolas”. La notizia è confermata dal portavoce di Cappellacci: la commissione elettorale di Cagliari avrebbe escluso la lista forzista dalla elezioni amministrative monserratine, perchè non aveva i requisiti di legge. La lista aveva 15 candidati di cui 11 donne, ma alcune irregolarità avrebbero portato alla clamorosa esclusione che ora indebolisce in parte la coalizione di centrodestra. Un fulmine a ciel sereno che infiamma ulteriormente la campagna elettorale monserratina, che vede tra gli altri in prima fila l’ex sindaco Tomaso Locci. Candidato di nuovo a sindaco insieme a Valentina Picciau e Gianfranco Vacca.