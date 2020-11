Addio a Francesco Murgia: muore a 68 anni per Covid l’ex maresciallo dei carabinieri di Nuoro. Grande cordoglio in tutta la Sardegna per il maresciallo di Posada. L’uomo era ricoverato da qualche giorno all’ospedale San Francesco di Nuoro per Coronavirus. A dare la notizia è stata la sindaca di Lissone, paese della Brianza dove si era trasferito: “Un pensiero di vicinanza e di cordoglio alla famiglia del maresciallo Francesco Murgia. È stato per anni a servizio della nostra città garantendo sicurezza e legalità.

Qualche giorno fa ho incontrato la moglie: mi ha raccontato con grande dolore la fatica della lontananza e la sofferenza di Francesco.

A lei e al figlio un grande abbraccio dalla città di Lissone”.